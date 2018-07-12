США введут санкции против всех стран, которые продолжат покупать нефть у Ирана

Администрация США введет санкции в отношении России, Китая и Евросоюза в случае продолжения закупки ими нефти у Ирана вопреки призывам США. С таким предупреждением выступил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает ТАСС.

«Наше намерение заключается в том, чтобы обеспечить высполнение санкций, касающихся иранской нефти, в отношении всех, включая Китай», — заявил Мнучин, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

На это один из законодателей заметил главе Минфина, что США уже фактически находятся в состоянии торговой войны с Китаем. «Опять-таки: мы намерены обеспечить соблюдение санкций в отношении них [Китая], в отношении России, в отношении Европы и других, когда дело касается иранской нефти», — ответил Мнучин.

Госдепартамент ранее сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Трамп пообещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры. Санкции США, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут восстановлены 4 ноября.

В настоящее время основными импортерами иранской нефти являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия и ЕС. В 2016 году на долю Китая, Индии, Южной Кореи и Японии приходилось 85% экспорта иранской нефти, остальные 25% закупили европейцы.