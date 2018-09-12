Страховщики Украины увеличили сбор чистых премий на 24%

Страховые компании Украины в январе-июне 2018 года собрали чистые премии на сумму 16,747 млрд грн, что на 24% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается на веб-сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

По данным регулятора, объем валовых страховых премий, собранных страховщиками за указанный период, составил 23,425 млрд грн (на 10,4% больше).

Комиссия отмечает, что увеличение валовых страховых премий произошло почти по всем видам страхования: автострахование (КАСКО, ОСАГО, "Зеленая карта") - на 937 млн грн, или на 18,6%; страхование жизни - на 487,7 млн грн, или на 39,2%; страхование кредитов - на 442,8 млн грн, или в три раза больше; страхование ответственности перед третьими лицами - на 419,7 млн грн, или на 37,1%; страхование от несчастных случаев - на 316 млн грн, или на 61%; страхование имущества на 285,3 млн грн, или на 10%; медицинское страхование - на 263,8 млн грн, или на 18,7%; страхование медицинских затрат - на 139,6 млн грн, или на 34,7%, страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - на 105 млн грн, или на 5,2%;

Удельный вес чистых страховых премий в валовых страховых премиях за первое полугодие 2018 года возрос на 7,8 п. п. к аналогичному показателю 2017 года и составил 71,5%.

В январе-июне текущего года страховщики выплатили 5,863 млрд грн чистых страховых выплат, что на 27% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Уровень чистых выплат увеличился до 35% с 34,2%.

По данным Нацкомфинуслуг, валовые страховые выплаты возросли на 26,9% - до 6,070 млрд грн, уровень валовых выплат - до 25,9% с 22,5%.

Высокий уровень валовых страховых выплат наблюдается по автострахованию на 22,8%, или 543 млн грн, страхованию имущества - в 1,5 раза, или на 235,6 млн грн, медицинскому страховании. - на 21,4%, или на 176,7 млн грн, страхованию финансовых рисков - на 19,8% или на 147,2 млн грн.

Согласно данным Нацкомфинуслуг, операции исходящего перестрахования за шесть месяцев 2018 года сократились на 14,5% - до 8,357 млрд грн, в том числе за счет уменьшения перестрахования внутри страны - на 13,4%, до 6,679 млрд грн, у перестраховщиков-нерезидентов - на 18,4%, до 1,678 млрд грн.

Получение страховых премий от страховщиков-нерезидентов сократились на 13,9% - до 17,4 млн грн

Регулятор также отмечает, что за указанный период объем сформированных страховых резервов вырос на 15,4% - до 23,977 млрд грн. При этом технические резервы выросли на 19,3% - до 15,490 млрд грн, резервы по страхованию жизни - на 8,8%, до 8,848 млрд грн.

Вместе с тем при увеличении общих активов страховщиков на 3,7% - до 57,230 млрд грн объем активов, определенных законодательством для представления средств страховых резервов, вырос на 7,2% - до 36,231 млрд грн. Объем уплаченных уставных капиталов сократился на 2,2% - до 12,472 млрд грн.

Регулятор также сообщает, что за первое полугодие 2018 года количество договоров страхования (кроме обязательного страхования от несчастного случая на транспорте) выросло на 8,7% - до 37,957 млн. Кроме того, количество договоров страхования с физическими лицами увеличилось на 8,2% - до 36,611 млн.

По данным Нацкомфинуслуг, общее количество страховых компаний в Украине по состоянию на 30 июня 2018 года сократилось на девять и составляло 291, в том числе СК life - 31 (в первом полугодии 2017-го - 36) и 260 non-life (264).