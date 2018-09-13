Главный экономический советник Allianz назвал справедливую цену bitcoin

Криптовалюты не оправдают ожидания своих сторонников, считает главный экономический советник компании Alianz Мохамед Эль-Эриан. Он заявил, что реальная цена биткоина составляет $5000, поэтому, несмотря на коррекцию, цифровые деньги по прежнему переоценены, пишет Yahoo Finance.
«Распространение (блокчейна — Ред.) не будет таким широким и быстрым, как этого хотят сторонники криптовалют. Я думаю, криптовалюты будут существовать долго и сыграют свою роль в экосистеме, но они не станут той валютой, которую хотят видеть многие сторонники», — подчеркнул Эль-Эриан.
Ранее другие финансовые эксперты тоже высказывали свои предположения по поводу минимума стоимости биткоина. Большинство специалистов считают, что на данный момент первая криптовалюта переоценена.
В июне аналитик и основатель London Fintech Week Луис Карранса заявил, что биткоин может подешеветь до $4500. Он добавил, что ничего не мешает первой криптовалюте упасть и гораздо ниже, до отметки в $2500.
В начале сентября глава Ripple Брэд Гарлингхаус заявил, что нет никакого смысла менять традиционные валюты на цифровые деньги. Он уверен, что фиат и так отлично справляется со своими функциями.
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