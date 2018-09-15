На форуме YES ведущий с BBC обратил внимание, что Гриценко боится говорить о войне на Востоке и о Крыме

Модератор ведущего форума YES, Стивен Сак обратил внимание, что во время своего выступления Анатолий Гриценко не коснулся вопросов войны, оккупированного Крыма и Донбасса, а также ни разу не упомянул Россию. Господин Сак предположил, что Гриценко не хочет, чтобы ему говорили о его неэффективной работе на должности министра обороны, когда не укреплялась оборона Украины.
«Очень интересно, что в сегодняшней Вашей речи Вы решили не касаться конфликта на Востоке, ситуации в Крыму, конфликта с Россией. Хотя, Вы - бывший министр обороны. Вы не упомянули ... потому что не считаете, что это будет одной из главных тем предстоящих выборов, или вы беспокоитесь из-за того, что кто-то вспомнит Вашу работу на должности Министра Обороны и то что Вы не меняли вооруженные силы страны ...», - спросил политика модератор форума YES (на видео с 15.15 мин - Ред.)
Также модератор Стивен Сак, ведущий HardTalk на BBC, критически отнесся к заявлениям Гриценко о необходимости ввести в Украине отдельные элементы авторитаризма, отметив, что такие вещи плохо коррелируются с демократией. Гриценко возразил, вспомнив Черчилля, де Голля и Голду Меир.
«Вы пытаетесь реформу проводить в духе Майдана одновременно недавно Вы заявили, что стране следует рекомендовать некоторые авторитарные вещи, и это может быть позитивом - это не очень хорошо вписывается в Ваш имидж как лидера демократических реформ» - укорял Стивен Сак политика (на видео с 11.50 мин - Ред.)
В субботу, 15 сентября, Анатолий Гриценко выступил в Киеве на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).
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