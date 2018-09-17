Фонд гарантирования хочет взыскать 1,7 миллиарда с главы Минфина и братьев Клюевых

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал исковое заявление в отношении бывших акционеров и топ-менеджеров «Актив-Банка» о взыскании «ущерба» в размере 1,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на судебное постановление от 4 сентября 2018 года.

Как отмечается, 4 сентября Соломенский районный суд Киева вернул ФГВФЛ его исковое заявление. Ответчиками по этому делу являются и.о. министра финансов Оксана Маркарова, ее муж Даниил Волынец, а также Андрей и Сергей Клюевы, отмечает издание.

При этом согласно документу, возвращение заявления не препятствует повторному обращению с заявлением в суд, если перестанут существовать обстоятельства, ставшие основанием для возвращения заявления.

Подобные иски Маркарова назвала необоснованными. Также она выразила уверенность, что это подтвердиться судом.

«На момент продажи банка новым акционерам в марте 2014 года, банк не был признан ни проблемным, ни неплатежеспособным. Поэтому этот иск считаю необоснованным, и уверена, что это подтвердится и в результате судебного разбирательства» — заявила она.

В феврале 2015 года НБУ признал «Актив-Банк» неплатежеспособным. До этого, 23 декабря, регулятор отправил его на ликвидацию.

Отмечается, что владельцами «Актив-Банка» до конца 2012 года были братья Клюевы. В конце 2012 года они продали «Актив-Банк» нынешней и.о. министра финансов и ее мужу Даниилу Волынцу — экс-главы наблюдательного совета «Ощадбанка» и владельца 75% акций «Аккордбанк», утверждает издание.

Весной 2014 года Маркарова и Волынец перепродали «Актив-Банк» группе инвесторов, которые, по данным участников рынка, были близки к бизнесмену Александру Антонову — отцу Владимира Антонова (последний в свое время был акционером обанкротившегося CityCommerceBank).

Маркарова работает в Министерстве финансов с марта 2015 года. До этого она 12 лет возглавляла инвестиционную группу ИТТ.