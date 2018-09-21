В Мининфраструктуры анонсировали заход в Украину еще одного лоукостера

В Украину зайдет еще один европейский лоукостер, который откроет в нашей стране официальное представительство и будет базироваться в международном аэропорту «Херсон». Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНИАН.

«Сейчас эта авиакомпания проходит процедуру регистрации в Украине, после чего ее ждет сертификация в Государственной авиационной службе, она здесь получит сертификат юридического лица», — сказал Лавренюк.

«Мы хотим сделать регулярные рейсы из Херсона авиакомпании, у которой есть желание работать в Украине, и мы говорим не о Ryanair, и не о Eurowings. Мы говорим о компании, которая регистрирует свое представительство в Украине. Эта европейская авиакомпания, которая владеет шестью бортами, хочет зайти на внутренние перелеты и рейсы в страны ЕС в том числе», — уточнил Лавренюк.

Он отметил, что украинское законодательно предусматривает, что авиакомпания, осуществляющая перелеты внутри страны, должна иметь аэропорт базирования в Украине.

«У них будет свое представительство в Украине. Они выбрали Херсон. В Украину они еще не летали, перелеты будут осуществляться по ценам лоукоста», — сообщил замминистра.

По его словам, планируется, что перевозчик запустит полеты с весны 2019 года.

«Слоты планируются уже на весну-лето. По направлениям они планируют Польшу, Австрию, Германию», — сказал Лавренюк.

Названия авиакомпании заместитель министра инфраструктуры не уточнил.