Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на Донбассе

Вопрос временно оккупированных территорий Украины внесен в повестку Генассамблеи ООН, сообщил в Twitter президент Петр Порошенко.
«Следуя моим указаниям, была проведена успешная работа по включению нового пункта «Положения на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН», — написал он.
Порошенко также опубликовал фотографию с результатами голосования по вопросу включения этого пункта в повестку. За высказались 68 стран, против — 13, еще 48 воздержались от выбора. По его словам, рассмотрение этого вопроса Генассамблеей позволит сквозь шквал дезинформации сообщить мировому сообществу правду о последствиях российской оккупации Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Запад уже подготовили проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ подразумевает введение в регион миротворческих и полицейских сил, а также установление международной администрации вместо структур самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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