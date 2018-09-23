На Гавайях обнаружили необычную рыбу-пеликана с огромным ртом

Экспедиция судна «Наутилус», исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, сообщает EVNautilus.
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides).
Пасть большерота, благодаря специальному «мешочку», может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.
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