На Гавайях обнаружили необычную рыбу-пеликана с огромным ртом

Экспедиция судна «Наутилус», исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, сообщает EVNautilus.

На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.

Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides).

Пасть большерота, благодаря специальному «мешочку», может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.