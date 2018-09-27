В Кремле не знают, кто такие Петров и Боширов

Кремль по-прежнему исходит из того, что подозреваемые Великобританией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются гражданскими лицами.

«У нас нет каких-то других данных», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, настаивают ли в Кремле на том, что Боширов — гражданское лицо.

«Это [информация британской газеты The Daily Telegraph], насколько я понимаю, неформальное расследование, мы не знаем, насколько оно соответствует, соответствует ли оно действительности», — отметил представитель Кремля. Он подчеркнул: «Мы исходим пока из тех данных, которые были озвучены самими этими гражданами [Петровым и Бошировым]».

Песков пообещал, что информация СМИ о якобы службе в ГРУ Руслана Боширова будет проверена. «Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных», — заверил журналистов представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что британская газета The Daily Telegraph назвала настоящее имя человека, который подозревается в отравлении экс-полковника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж, Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению издания, под именем Руслан Боширов скрывается 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По данным газеты, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.