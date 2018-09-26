Журналисты узнали настоящее имя и звание одного из «отравителей Скрипалей»

Человек, который по паспорту на имя Руслана Боширова въехал в марте в Великобританию и которого британская прокуратура обвинила в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, утверждают издание The Insider и группа расследователей Bellingcat.

Журналисты искали «Боширова» среди выпускников военных училищ, где готовят сотрудников военной разведки, которые будут проводить спецоперации за границей, и где интенсивно обучают иностранным языкам и просматривали фотографии выпускников 2001—2003 годов. Человека, похожего на «Боширова» нашли на фотографии курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), сделанной в Чечне.

В списке выпускников на сайте ДВОКУ расследователи нашли Анатолия Чепигу, который по возрасту мог быть «Бошировым» и служил в Чечне, судя по открытыми источникам. В одной из баз данных они обнаружиил, что в 2003-2005 годах Чепига проживал в Хабаровске по адресу, который совпадал с адресом войсковой части, соответствующей 14 бригаде спецназа ГРУ.

Затем журналисты нашли выписку из системы «Российский паспорт» 2014 года с фотографией Чепиги.

Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 года. Он закончил ДВОКУ с отличием и затем служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, в подразделении, которое участвовало во второй чеченской войне.

В декабре 2014 года президент Владимир Путин присвоил Чепиге звание «Героя России» за выполнение миротворческой миссии.

При этом, по данным журналистов, этот человек, скорее всего, воевал в Украине в составе российских войск.