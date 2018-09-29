ХТЗ сохранен и опережает заявленные объемы производства, - Порошенко

Харьковский тракторный завод (ХТЗ) увеличивает объемы производства аграрной техники. Об этом сегодня, 29 сентября, выступая во время международного экономического форума в Харькове, заявил президент Украины Петр Порошенко.
«В 2013 году все оборонные предприятия были банкротами. Сознательно уничтожался оборонно-промышленный комплекс. Харьковский тракторный завод стоял. Надо было много совместных усилий, приезда на завод для того, чтобы защитить производство в крупнейшей аграрной стране Европы. Инвестор мне тогда пообещал: будет, господин президент, если мы сделаем это и это, что государство сделало, 500 тракторов. Сегодня есть 800 тракторов. Такое перевыполнение я приветствую», — сказал Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что благодаря усилиям, в том числе украинских инвесторов, достигнута макроэкономическая стабильность, валовой внутренний продукт растет в течение 11 кварталов подряд.
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