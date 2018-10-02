«Барселона» стала первым клубом в истории, заработавшим миллиард

Чемпион Испании по футболу клуб «Барселона» объявил итоги финансового года-сезона-2017-2018. Клуб из столицы Каталонии первым в мире получил рекордные доходы в размере 1,05 млрд долларов или 914 млн евро. Прибыль клуба составила 12,7 млн долларов.

Официальные представители «Барсы» заявили, что это первый в спортивной истории случай, когда доходы клуба превысили отметку в миллиард долларов. При этом за последние 8 лет прибыль «Барселоны» — 229 млн долларов или 199 млн евро.

На официальном сайте «сине-гранатовых» дается прогноз, что доход следующего финансового года сезона-2018-2019 составит 1,1 млрд долларов или 960 млн евро.