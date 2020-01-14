Deloitte определила самые доходные футбольные клубы Европы

Каталонская «Барселона» возглавила рейтинг футбольных европейских топ-клубов с самыми высокими доходами по версии Deloitte, сообщается на сайте международной консалтинговой компании.

За сезон-2018/19 действующие чемпионы Испании заработали €840,8 млн, что считается рекордным для европейских клубов. До этого ни один клуб Европы не преодолевал отметку в €800 млн.

На второй строчке списка оказался главный соперник «Барселоны» мадридский «Реал», заработавший €757,3 млн. Третьим сезон по этому показателю завершил английский «Манчестер Юнайтед» с €711,5 млн.

В двадцатку команд с самыми высокими доходами не попала ни одна восточноевропейская команда. Богатейшие клубы Европы за прошлый сезон совокупно заработали €9,3 млрд, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (€8,3 млрд).

В мае 2019 года консалтинговая компания Brand Finance опубликовала доклад, согласно которому мадридский «Реал» опередил британский «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим футбольным брендом в мире, чью стоимость эксперты оценили в €1,6 млрд. За год он подорожал почти на 27% и стал самым ценным с точки зрения бизнеса в мире футбола.