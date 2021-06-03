Россия решила полностью отказаться от долларов в пенсионных резервах

Правительство РФ приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в долларовые активы. Об этом журналистам на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр финансов России Антон Силуанов, передает РБК.
«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% — в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары — 0%, евро — 40%, юань — 30%, золото — 20%, фунты и иены — по 5%», — заявил Силуанов.
По его словам, замещение произойдет «достаточно быстро, в течение месяца». Как конкретно проводить эти операции, решит Банк России, который выступает агентом правительства по покупке или продаже валюты.
Фонд национального благосостояния России — государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. По состоянию на 1 мая 2021 объем ликвидных активов ФНБ составил $116,4 млрд. Это чуть менее 20% всех международных резервов России ($590,5 млрд на 30 апреля), основную часть которых держит ЦБ. Порядка $39,8 млрд в ФНБ сейчас приходится на доллары.
Структуру фонда, который раньше состоял только из вложений в доллары, евро и фунты стерлингов, правительство начало менять с прошлого года — в апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее инвестировать средства ФНБ в юани и китайские гособлигации. В дальнейшем было решено добавить в корзину ФНБ и японскую иену — обе валюты в структуру фонда Минфин включил в феврале 2021 года.
Доля иены составила 5%, юаня — 15%. Одновременно с этим Минфин сократил долю долларовых и евровых активов в ФНБ — с 45 до 35%. Уровень вложений в фунт стерлингов оставили неизменным. Изменения объяснялись необходимостью сближения со структурой международных резервов Банка России, которую скорректировали в 2018 году, чтобы минимизировать санкционные риски.
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поддержал план дедолларизации российской экономики, разработанный правительством в ответ на ужесточение санкций США.
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