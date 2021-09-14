В Киеве злоумышленники удерживали в рабстве более ста человек

В Киеве арестовали на два месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему содержания социально незащищенных граждан в трудовом рабстве, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Так, согласно решению суда, всех подозреваемых взяты под стражу альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 1,36 млн грн для трех человек, и в размере 3,4 млн гривен — в отношении еще двух», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. Пять человек, которые участвовали в преступной схеме, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следствие в уголовном производстве продолжается.