Минобороны обнародовало карту заминированных территорий Донбасса

Министерство обороны обнародовало информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны. Карта размещена на официальном сайте министерства.

Отмечено, что карту разработало Минобороны при содействии неправительственной организации The HALO Trust "с целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения со взрывоопасными предметами".

В министерстве отметили, что в настоящее время Украина является одной из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными пережитками войны государств в мире.