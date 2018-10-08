Пассажирам отмененных из-за забастовок рейсов Ryanair не выплатят компенсацию

В Испании суд принял решение о том, что пассажирам Ryanair не положены компенсации за отмены рейсов по директиве ЕС, если их причиной послужили забастовки персонала авиакомпании. Об этом сообщили в Ryanair, передает avianews.

Коммерческий суд Барселоны признал, что забастовки находятся вне контроля авиакомпании, т.е. фактически приравнены к форс-мажору.

Ранее аналогичные решения по восьми похожим искам приняли другие испанские суды в Бадахосе, Оренсе и Понтеведре.

«Мы приветствуем решение суда Барселоны. Если бы эти забастовки Ryanair мог контролировать, то не было бы ни забастовок, ни отмен рейсов», — заявили в компании.

В Ryanair отметили, что за последние годы во время забастовок персонала Lufthansa и British Airways от авиакомпаний не требовали выплачивать пассажирам компенсации за отмены рейсов в соответствии с директивой ЕС 261/2004.

Европейской законодательство предусматривает, что авиапассажиры, чьи рейсы были отменены менее чем за 2 недели до вылета, могут получить компенсацию размером от 250 до 600 евро в зависимости от дальности маршрута. Последующие решения европейских судов приравняли задержку рейса более чем на 3 часа к отмене рейса и обязали авиакомпании выплачивать компенсации.

При этом авиаперевозчик освобождается от выплаты компенсации в случае, если отмена рейса была вызвана форс-мажором — обстоятельствами, которые находятся вне его контроля.