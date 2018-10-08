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Facebook выпустил свое первое персональное устройство

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Facebook выпустил свое первое персональное устройство

Корпорация Facebook представила в понедельник два смарт-динамика Portal и Portal+. Устройства, как сообщили в компании, предназначены для разговоров по видеосвязи с помощью приложения Messenger и имеют ряд функций для защиты личных данных.

Диагональ дисплея Portal составляет 10 дюймов (25,4 см), Portal+ - 15,6 дюйма (39,6 см). В Facebook заостряют внимание на том, что программное обеспечение устройств позволяет определить, сколько людей находятся в комнате во время беседы и сфокусировать камеру на них. При этом микрофоны Portal и Portal+, как заверяют в компании, увеличивают громкость голоса говорящего, даже если человек перемещается. В групповых звонках могут быть одновременно задействованы до семи устройств.

Смарт-динамиками можно управлять голосом, они поддерживают приложение Alexa. В Facebook констатируют, что при помощи Portal и Portal+ можно узнавать прогноз погоды, заказывать товары, управлять бытовыми автоматизированными системами. Во время разговоров можно использовать эффекты дополненной реальности.

В Facebook отмечают, что особое внимание уделили защите личной информации владельцев устройств. Так, имеется чехол для закрытия камеры, ее и микрофон можно легко отключить одним прикосновением руки. Компания подчеркивает, что она не собирает никаких данных, касающихся разговоров по Portal и Portal+, а все программные процессы при работе камеры и микрофона идут непосредственно на самих устройствах, а не на серверах Facebook.

Журналисты американского отраслевого портала TechCrunch, ознакомившиеся с устройствами, отмечают, что на них пока не доступны сервисы Netflix и Youtube, что вызывает неудобство. В будущем Facebook, предположительно, может это изменить. В числе главных конкурентов Portal и Portal+ профильные СМИ называют, в частности, аналогичную продукцию от компаний Amazon и Google.

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В настоящее время в США открылся предварительный заказ устройств в интернет-магазинах, ожидается, что доставка их покупателям начнется в ноябре. Стоимость Portal составляет в США $199, а Portal+ - $349. При приобретении одного устрйоства дается скидка в размере $100 на покупку второго.

Facebook, Portal
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