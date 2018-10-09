В очередях на украинско-польской границе приходится стоять до трех суток

Ожидания в очередях на пунктах пропуска для автотранспорта на украинско-польской границе достигают трех суток, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.
"С утра уже провел откровенный телефонный разговор с руководителем таможенного ведомства – заместителем Государственного секретаря Министерства финансов – заместителем руководителя Национальной администрации доходов Республики Польша Петром Вальчаком… На сегодня, по нашим оценкам, ожидания в очередях достигают трех суток", – написал он в Facebook во вторник.
Он напомнил, что между контрольными органами Украины и Польши действует меморандум о возникновении чрезвычайных ситуаций, в котором прописаны нормы пропуска грузовых транспортных средств по каждому пункту, однако в последний год документ выполняется не в полном объеме.
"Договорились, что руководители таможен с обеих сторон – с нашей стороны речь идет о Львовской и Волынской таможне ГФС – должны наладить взаимодействие в рамках соглашения, чтобы минимизировать проблемы бизнеса при прохождении контроля", – добавил Власов.
Власов и Вальчак намерены провести личную встречу в ближайшее время в одном из пунктов пропуска и, в частности, обсудить расширение количества пунктов пропуска на границе с Польшей.
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