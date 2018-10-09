МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд объявил о снижении прогноза роста мирового ВВП на 2018 и 2019 годы. Об этом пишет DW.
Если в июле МВФ ожидал рост 3,9 процента ежегодно, то в октябре скорректировал этот показатель до 3,7 процента.
Снижение прогноза касается развивающихся стран: в 2018 году рост ВВП в них составит 4,7 процента (предыдущий прогноз - 4,9 процента), а 2019 году - также 4,7 процента вместо 5,1 процента.
Оценка роста ВВП развитых стран в 2018 году осталась неизменной - 2,4 процента, а на 2019 прогноз снижен на 0,1 процентного пункта - до 2,1 процента.
При этом прогноз роста экономики США на 2018 год сохранился на уровне 2,9 процента, а на 2019 год снижен на 0,2 процентного пункта - до 2,5 процента.
В странах Еврозоны ВВП в 2018 году должен вырасти на 2 процента (прогноз снижен на 0,2 процентных пункта), а в 2019 году - на 1,9 процента (июльская оценка сохранена).
Как сообщалось, МВФ также снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7 процента с 3,3 процента.
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