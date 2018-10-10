В Болгарии заявили о раскрытии убийства тележурналистки Виктории Мариновой

Полиция Болгарии раскрыла убийство тележурналистки, административного директора телекомпании TVN Виктории Мариновой, тело которой было найдено в субботу в городе Русе на севере страны. Об этом в среду на брифинге, трансляцию которого вели все ведущие болгарские телеканалы, заявил глава МВД республики Младен Маринов.
«В результате оперативных действий по расследованию преступления в Германии был арестован мужчина 1997 года рождения. Изъято достаточно вещественных доказательств, в том числе частично готовы данные ДНК анализов, которые позволяют утверждать, что именно он совершил преступление», — сказал Маринов.
По словам главы МВД Болгарии, убийство было спонтанным и не связано с профессиональной деятельностью погибшей. Расследование продолжается.
Трагедия с 30-летней журналисткой произошла в Русе в субботу днем, когда на набережной реки Дунай девушка была избита, изнасилована и убита. По данным криминалистов, ее смерть наступила в результате удара по голове и удушения.
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