В Минфине США не видят проблем в падении индекса Dow Jones

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал существенное понижение индекса Dow Jones — минувшим днем к закрытию сессии Нью-Йоркской биржи он опустился еще на 545,91 пункта (-2,13%), до отметки 25052,83 — «естественной коррекцией», к которой нужно относиться спокойно. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC.

По словам министра, даже значительные колебания рынков следует оценивать с оглядкой на экономические показатели страны, а они, как отметил Мнучин, в настоящее время «невероятно позитивные». «Экономика страны сильна, как никогда, ее рост стабилен, а инфляция находится под контролем», — заявил он.

Последнее падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.