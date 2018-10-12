В Минфине США не видят проблем в падении индекса Dow Jones

Министр финансов США Стивен Мнучин назвал существенное понижение индекса Dow Jones — минувшим днем к закрытию сессии Нью-Йоркской биржи он опустился еще на 545,91 пункта (-2,13%), до отметки 25052,83 — «естественной коррекцией», к которой нужно относиться спокойно. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу CNBC.
По словам министра, даже значительные колебания рынков следует оценивать с оглядкой на экономические показатели страны, а они, как отметил Мнучин, в настоящее время «невероятно позитивные». «Экономика страны сильна, как никогда, ее рост стабилен, а инфляция находится под контролем», — заявил он.
Последнее падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016