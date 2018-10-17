Порошенко внес в Раду законопроект о передаче Андреевской церкви Варфоломею

Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной раде законопроект о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриарху. Об этом в среду сообщил сайт парламента.
«Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника „София Киевская“, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий», — говорится в тексте законопроекта.
Уточняется, что использование Андреевской церкви Константинопольским патриархатом будет осуществляется с соблюдением законодательства Украины об охране культурного наследия.
Андреевская церковь — уникальный памятник церковной архитектуры, построенный в стиле барокко. Была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны к ее приезду в Киев в 1744 году. Построена в 1749-1754 годах по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
По легенде, на месте храма некогда воздвиг крест апостол Андрей, предсказав появление крупного христианского города. Богослужения в нем проводились во время визитов царской семьи в Киев.
В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на реставрацию.
В мае 2008 года в секретариате тогдашнего президента Виктора Ющенко было решено передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника «София Киевская» Украинской автокефальной православной церкви. Вскоре свои претензии на Андреевскую церковь высказала Украинская православная церковь Киевского патриархата, обвинив УАПЦ в неспособности содержать храм в надлежащем виде. Церковь вновь закрыли на реконструкцию, которая продолжается до сих пор, а глава УАПЦ Макарий совершал богослужение на ступеньках храма.
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