В Андреевской церкви проведут первую литургию Вселенского патриархата

13 декабря в Андреевской церкви состоится первая Архиерейская литургия в Патриаршей Ставропигии. Начало литургии — в 9.30, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
Богослужение возглавят экзархи Вселенского патриархата.
Отметим, что 13 декабря — День Андрея Первозванного.
В октябре президент Петр Порошенко внес представление в Верховную Раду о передаче храма святого Андрея в Киеве в пользование представителей Вселенского патриархата. 18 октября депутаты поддержали этот законопроект (237 «за» № 9208), а 7 ноября президент подписал закон.
Андреевская церковь является частью Национального заповедника «София Киевская». До передачи Вселенской патриархии там служили представители Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
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