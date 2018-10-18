РФ не пустит корабли НАТО на украинские учения в Азовском море

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о нереалистичности планов Украины провести учения НАТО в Азовском море.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — сказал Лавров в интервью RT France, Paris Match и Le Figaro.

«Но они этого хотят, и им в этом активно потакают», — отметил Лавров.

По словам главы МИД РФ, действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. «Накопление вооружений на наших границах, настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружениям, и, наверное, вооружениям других стран НАТО было легче выбирать наши границы — откровенно провокационные учения, не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии и в Черном море», — заявил Лавров.

Глава МИДа РФ также добавил, что размещение американской дивизии на постоянной основе на территории Польши стало бы прямым нарушением Основополагающего акта Россия-НАТО, и РФ будет следить за такими процессами, так как это касается ее безопасности.