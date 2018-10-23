Войти
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
госфинансы
Субсидии могут получить 7 млн украинских семей
Порошенко назвал цену дешевого газа
позиция
Порошенко назвал цену дешевого газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Президент Польши рассказал, кому угрожает газопровод «Северный поток – 2»

346
Президент Польши рассказал, кому угрожает газопровод «Северный поток – 2»

По мнению Анджея Дуды, «Северный поток — 2» — это «предприятие политического и экономического характера, реализуемого Россией»

Создание газопровода «Северный поток — 2» представляет собой опасность для Украины и Словакии. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в распространенном в понедельник вечером интервью для Польского радио.

«Наша позиция однозначна и неизменна. Мы считаем, что „Северный поток — 2“ — это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономикой. Это предприятие политического и экономического характера, реализуемого прежде всего Россией. К сожалению, в этом участвуют немецкие фирмы», — сказал он. По словам польского лидера, Польша пытается обеспечить свою энергетическую безопасность за счет налаживания поставок сжиженного природного газа из США, а также природного газа с Норвежского шельфа.

«Появление газопровода „Северный поток — 2“ без сомнения представляет собой опасность для Украины, Словакии, а также представляло бы опасность для Польши, если бы мы не предпринимали шаги для защиты», — указал польский лидер.

Читайте также: Валютных заемщиков заставят заплатить банкам

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — профинансируют 50% проекта.

Анджей Дуда, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 октября 2018
Понедельник, 22 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Роберт Райх
Роберт Райх
министр труда в администрации Клинтона

Вся правда об «экономике Трампа»

Существует миф о том, что Трамп стоит во главе сильной экономики. Неужели? Если вы посмотрите на уровень жизни большинства американцев, вы увидите совершенно иную картину, пишет профессор Роберт Рейх в «Ньюсуик». Экономический рост есть, но на жизни простых граждан он никак не сказывается. Вернее, жить они стали даже хуже, чем прежде. А президент лишь усугубляет проблемы.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016