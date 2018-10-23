Президент Польши рассказал, кому угрожает газопровод «Северный поток – 2»

По мнению Анджея Дуды, «Северный поток — 2» — это «предприятие политического и экономического характера, реализуемого Россией»

Создание газопровода «Северный поток — 2» представляет собой опасность для Украины и Словакии. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в распространенном в понедельник вечером интервью для Польского радио.

«Наша позиция однозначна и неизменна. Мы считаем, что „Северный поток — 2“ — это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономикой. Это предприятие политического и экономического характера, реализуемого прежде всего Россией. К сожалению, в этом участвуют немецкие фирмы», — сказал он. По словам польского лидера, Польша пытается обеспечить свою энергетическую безопасность за счет налаживания поставок сжиженного природного газа из США, а также природного газа с Норвежского шельфа.

«Появление газопровода „Северный поток — 2“ без сомнения представляет собой опасность для Украины, Словакии, а также представляло бы опасность для Польши, если бы мы не предпринимали шаги для защиты», — указал польский лидер.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и балтийских стран — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром». Партнеры «Газпрома» — германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) — профинансируют 50% проекта.