Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было спланировано заранее

Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным», — сказал Эрдоган во вторник в парламенте, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.

Турецкий президент рассказал, что 2 октября Хашкаджи зашел в здание генконсульства, что подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.

«Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство», — добавил президент Турции.

Ранее глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявил, что некоторые фрагменты тела погибшего удалось обнаружить в колодце, который находится в саду рядом со зданием саудовского консультва.

Напомним, что известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел случайный конфликт, повлекший смерть журналиста.