Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашкаджи было спланировано заранее

Убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Убийство саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в Стамбуле было спланированным», — сказал Эрдоган во вторник в парламенте, отметив, что убийцы знали о том, что журналист пойдет в генконсульство.
Турецкий президент рассказал, что 2 октября Хашкаджи зашел в здание генконсульства, что подтверждают камеры наблюдения, но не выходил из него.
«Турецкие власти рассмотрят возможность применения дипломатических мер в ответ на убийство», — добавил президент Турции.
Ранее глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, заявил, что некоторые фрагменты тела погибшего удалось обнаружить в колодце, который находится в саду рядом со зданием саудовского консультва.
Напомним, что известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел случайный конфликт, повлекший смерть журналиста.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016