Польша призывает Запад объединиться против России

Запад должен объединиться против России, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в ходе Варшавского форума по безопасности (Warsaw Security Forum), который открылся в среду в Варшаве.
«Россия — это стратегический вызов для безопасности. Не только для безопасности Польши и региона, но и для всего континента, а также этот вызов имеет мировой масштаб», — сказал Солох.
По его словам, Москва «предпринимает попытки нарушения мирового порядка и мировой безопасности».
«Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества. Наш ответ должен быть скоординированным», — заявил Солох.
Говоря о планах разместить в Польше постоянную базу НАТО, он назвал эту идею инвестицией в безопасность. «США серьезно рассматривают союзнические обязательства. Один из примеров — разговор об усилении присутствия войск США в Польше», — сказал он.
«Мы трактуем возможное увеличение численности войск США, как инвестицию в безопасность всего нашего региона», — заявил Солох.
В последнее время в Польше активно обсуждается тема военной опасности, которая исходит из России. В связи с этим принята программа резкого увеличения численности польской армии, в Польше дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США. Польша официально предложила выделить до двух миллиардов долларов для развертывания на своей территории американской бронетанковой дивизии.
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