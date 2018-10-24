Goldman Sachs спрогнозировал девальвацию юаня

Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее ослабление китайской валюты в ближайшие шесть месяцев, сообщает CNBC.

Банк ожидает, что юань пробьет психологически важную отметку 7 за доллар и достигнет уровня 7,1 в ближайшие шесть месяцев, заявил соруководитель отдела макроэкономических исследований по Азии Тимоти Мо.

С начала года юань снизился на 6% по отношению к доллару до около 6,94.

"Вряд ли это произойдет до конца года, - сказал Мо в интервью CNBC. - США рассматривают этот уровень [7 за доллар] и, вероятно, чуть выше, как доказательство, которое могло бы поддержать обвинения в манипулировании валютой".

Китай не захочет подвергать себя риску таких обвинений, особенно в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в ноябре, добавил Мо.

Более слабый юань оказывает поддержку китайским экспортерам на фоне торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Китай подвергся критике за ослабление юаня. Однако стратеги говорят, что страна действительно работала над тем, чтобы поддержать валюту, которая приблизилась к ключевому уровню 7 за доллар. Пекин стремится сдержать отток капитала, который обычно ускоряется, когда юань ослабевает.

Ранее в октябре министр финансов США Стивен Мнучин предостерег Китай от конкурентной девальвации юаня. В интервью Financial Times он сказал, что хотел бы обсудить ослабление юаня в рамках торговых переговоров с Пекином.

Минфин США на прошлой неделе воздержался от того, чтобы назвать Китай "валютным манипулятором", в своем полугодовом докладе по валютным вопросам. Однако министерство оставило Китай наряду с другими странами в списке государств, валютная политика которых заслуживает "пристального внимания".