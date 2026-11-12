Зеленський: Сподіваюся, що взимку ми випробуємо першу європейську протибалістичну систему

Україна розраховує вже цієї зими провести випробування першої європейської системи протибалістичного захисту, яку розробляє спільно з партнерами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що реалізувати такий проєкт без міжнародної підтримки Україна не зможе.

Про це глава держави заявив під час візиту до Данії, передає Суспільне.

За словами Зеленського, Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням системи захисту від балістичних ракет. Президент подякував оборонній промисловості Данії та іншим учасникам проєкту за співпрацю.

«Сподіваюся, що взимку ми випробуємо нову, першу європейську протибалістичну систему й отримаємо певні результати. Це потрібно всім нам», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що реалізація цього проєкту має важливе значення не лише для обороноздатності України, а й для безпеки всієї Європи.

Водночас прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердила участь країни у створенні європейської протибалістичної системи FREYJA. Зокрема, данські підприємства долучаться до виробництва необхідних радіолокаційних систем.

«Частина того, що ми можемо виробляти в Данії завдяки талановитим данським компаніям, – це саме ті радіолокаційні системи, які необхідні для створення цієї системи протиракетної оборони», – заявила Фредеріксен.

За її словами, Данія також координуватиме роботу в межах проєкту. Для цього у країні створять спеціальний офіс, який забезпечуватиме взаємодію між оборонними компаніями та державами-учасницями програми FREYJA.

Крім того, президент повідомив про спільну роботу з партнерами над посиленням безпеки судноплавства у Чорному морі. За його словами, росія завдає ударів безпілотниками та ракетами по суднах незалежно від їхньої державної належності. У зв'язку з цим Україна та партнери розглядають можливість застосування різних типів дронів для супроводу цивільних суден.