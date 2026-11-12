DW: Малоймовірно, що ЄС домовиться про призначення представника для переговорів про припинення війни в Україні

Малоймовірно, що лідери країн Євросоюзу найближчими днями домовляться про призначення єдиного спеціального представника для переговорів про припинення війни Росії проти України.
Про це повідомляє DW з посиланням на офіційного представника ЄС та джерело, близьке до підготовки неформального саміту Євросоюзу в Дубліні в п'ятницю, 13 листопада, інформує Цензор.НЕТ.
Офіційний представник ЄС заявив на брифінгу в середу, 11 листопада, що сумнівається в ухваленні такого рішення на неформальному саміті Євросоюзу 13 листопада.
"Якщо ви запитуєте, чи очікую я, що вдасться домовитися про призначення спеціального представника, моя відповідь - ні, не очікую", - сказав він.
За його словами, голова Європейської ради Антоніу Кошта дасть лідерам змогу висловитися щодо ролі Європи в переговорах з урахуванням підсумків зустрічей в Абу-Дабі.
Як відомо, у тристоронніх переговорах представники ЄС та європейських країн не брали участі.
"Думаю, може настати момент, коли європейцям потрібно буде напряму поговорити з російською стороною. Є питання, які, можливо, доведеться вирішувати між нами й Росією", - сказав офіційний представник ЄС. Водночас він не уточнив, коли це може статися.
За словами представника ЄС, Кошта розпочав консультації з усіма 27 лідерами країн Євросоюзу щодо можливого призначення спецпредставника на переговорах ще на початку 2025 року. Згодом це питання обговорили в Європейській раді, але згоди досягти не вдалося, а в червні 2026 року лідери підтвердили, що в питаннях, які належать до компетенції Євросоюзу, його представляють інституції ЄС відповідно до установчого законодавства блоку.
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