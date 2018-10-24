Войти
Венгрия предложила Украине заключить «мирное соглашение»
дружба народов
Венгрия предложила Украине заключить «мирное соглашение»
Трамп назвал «бардаком» ситуацию с мигрантами в Европе
резонанс
Трамп назвал «бардаком» ситуацию с мигрантами в Европе

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Samsung подал иск к Ксении Собчак за использование iPhone

438
Samsung подал иск к Ксении Собчак за использование iPhone

Компания Samsung подает в суд на Ксению Собчак, которая является послом бренда. Об этом сообщили издания Appleinsider и 9to5mac. По их данным, сумма исковых требований составляет $1,6 млн.

Причиной для подачи иска стало публичное использование российской телеведущей iPhone X вместо телефонов Samsung, который она должна продвигать в качестве амбассадора южнокорейского бренда.

По данным изданий, речь идет о трансляции интервью с Ксенией Собчак, во время которого она прикрывала свой смартфон листом бумаги. О возможном иске к Собчак ранее сообщала также Mirror. По ее информации, телеведущую также видели с iPhone во время других интервью и общественных мероприятий в Москве.

Издания также опубликовали скриншоты интервью, судя по которым, речь идет о видеотрансляции программы «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» от 17 сентября.

Appleinsider отмечает, что сумма вознаграждения, которое Собчак получает от Samsung по контракту, неизвестна, но, скорее всего, оно гораздо ниже, чем заявленные в иске убытки, так как в них входит и штраф за нарушение соглашения.

Читайте также: НАСА обнародовало фото идеально прямоугольных айсбергов

Представитель Собчак Кирилл Суханов в разговоре с российским РБК не подтвердил и не опроверг информацию о том, что Samsung хочет взыскать с Собчак некую сумму за пользование другим смартфоном в эфире.

«Я не обращаю внимания на публикации желтой прессы, поэтому комментировать это я никаким образом не буду», — сказал он.

Samsung, Ксения Собчак
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 24 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему иностранные инвесторы выбирают Польшу, а не Украину?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить как ищет инвесторов Украина и как Польша. В Украине за инвестиции отвечает Агентство по содействию инвестициям. Когда вы зайдёте на сайт агентства, то первое что вы увидите - это корову! Да, да, именно корову. Фотография на пол экрана, которая четко даёт понять, какие инвестиции ищет Украина или что нам интересно.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара до конца года

Скорее всего, эта ситуация относительного спокойствия продлится до конца ноября. И если бы не фактор массового вброса в систему гривневой ликвидности в конце 2018 года, я бы даже улучшил свой прогноз по курсу доллара к гривне на конец года с 29,0 до 28,5 грн за доллар. Однако, пожалуй, я не буду этого делать и еще понаблюдаю, как украинский парламент будет принимать бюджет 2019, а Минфин - расходовать средства с ЕКС. После появления информации от МВФ рассматривать более негативные сценарии пока не имеет смысла.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Чьи долги отдает Украина

Сейчас в сети гуляет картинка, где написано чьи долги отдаёт Украина. И вот, мол, Юля и Янович набрали больше всех, а при Яценюке и Гройсмане долг почти не вырос совсем. На самом деле это обычная манипуляция цифрами. Авторы просто взяли весь совукопный долг и перевели по курсу на тот момент. При этом был взят как валютный, так и гривневый долг. Ошибка состоит в том, что некорректно сравнивать долги в разных валютах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016