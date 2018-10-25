В Канаде стоимость нефти рухнула до $20 за баррель

Обвал на рынке нефти Канады, начавшийся в конце сентября, продолжился и в октябре. Теперь нефтедобывающие компании этой страны продают свою нефть на $40-50 за баррель дешевле, чем их коллеги из соседних США.

Канадская тяжелая нефть обычно торгуется с дисконтом к американской WTI. Более низкая цена отражает проблемы качества, а также стоимость транспортировки из месторождения Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Штатах.

Но сейчас этот дисконт сейчас достиг каких-то невероятных размеров. Рост начался еще в начале года, когда возникли проблемы с транспортировкой через трубопроводы и спрос на нефть из Канады начал падать.

Как итог, цены на Western Canada Select (WCS) снижались, дисконт достигал $30. Но наиболее остро проблема встала в сентябре. Проблема с трубопроводами никуда не исчезла, но добавился новый фактор: в Америке начался сезон профилактических работ и модернизации НПЗ, в результате чего спрос рухнул.

Цены на WCS опустились до $20 за баррель, то есть скидка к американской WTI достигла $50. И хотя недавнее снижение цен на мировом рынке несколько сократила этот дисконт, разница в ценах по-прежнему остается ужасающей.

Расчеты экспертов показывают, что нефтяная промышленность Альберты теряет около $100 млн ежедневно.И такая ситуация продлится еще несколько недель, пока НПЗ не вернутся к работе на полную мощность.