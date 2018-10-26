Бывший глава МВФ сел в тюрьму

Бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Родриго Рато поместили в четверг в тюрьму Сото-дель-Реаль. Об этом сообщает издание El Pais.
Родриго Рато 25 октября прибыл в испанскую тюрьму Сото-эль-Реаль в провинции Мадрид для отбывания наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.
Он занимал должность главы МВФ с 2004 до 2007 год.
Рато, который также был министром финансов Испании от правящей Народной партии и председателем банка Caja Madrid (позже Bankia), является одним из 65 чиновников, признанных виновными в финансовом мошенничестве, связанном с использованием «черных карт» Caja Madrid, на которых хранились средства, скрытые от налоговых служб королевства.
Рато был осужден национальным судом к 4,5 годам лишения свободы в феврале 2017 года. Еще один представитель администрации Caja Madrid Мигель Блес получил 6-летний срок заключения, однако умер в июле прошлого года.
Другие фигуранты дела получили сроки от 3 месяцев до 6 лет. Верховный суд сократил приговор только для бывшего директора отдела связей с прессой Идельфонсо Санчеса Баркоя — с 2,5 лет до 1 года.
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