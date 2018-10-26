Умер актер Николай Караченцов

В Москве умер актер театра и кино Николай Караченцов, рассказал российским СМИ его сын.

«Около 8:50 папа ушел из жизни. Его перевели в реанимацию вчера утром, он пробыл там все время до сегодняшнего утра. Он долгое время болел онкологией», — рассказал Андрей Караченцов.

Николай Караченцов умер 26 октября. На следующий день ему должно было исполниться 74 года

Прощание с Караченцовым состоится в театре «Ленком», однако его дата пока неизвестна.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

В ночь на 28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.