Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует начать монетизацию субсидий с началом 2019 года. В интервью «Укринформу» он сказал, что правительство планирует провести монетизацию субсидий в несколько этапов.

«Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые», — сказал премьер.

«Части — а это 1 миллион 300 тысяч домохозяйств — мы уже выплачиваем сэкономленные средства. В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству», — отметил он.

«Следующий этап — перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабженцам и другим поставщикам коммунальных услуг», — сообщил Гройсман.

Он надеется до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

«Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше», — добавил премьер.