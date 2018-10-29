Монетизацию субсидий обещают начать с 1 января

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует начать монетизацию субсидий с началом 2019 года. В интервью «Укринформу» он сказал, что правительство планирует провести монетизацию субсидий в несколько этапов.
«Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые», — сказал премьер.
«Части — а это 1 миллион 300 тысяч домохозяйств — мы уже выплачиваем сэкономленные средства. В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству», — отметил он.
«Следующий этап — перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабженцам и другим поставщикам коммунальных услуг», — сообщил Гройсман.
Он надеется до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.
«Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше», — добавил премьер.
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