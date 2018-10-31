Кабмин отменил минимальные цены на нотариальные услуги

Кабинет министров отменил ограничения минимальных размеров оплаты за услуги частных нотариусов, отменив указ президента от 10 июля 1998 года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как указывается в пояснительной записке к проекту документа, данный президентский указ, в частности, устанавливает ограничение на минимальную оплату таким образом, чтобы она не была ниже ставок государственной пошлины, которая справляется государственными нотариусами за аналогичные услуги.