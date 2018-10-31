В Украине стало больше иностранных банков

Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло с 40 до 41 банка, в том числе количество банков со 100-процентным иностранным капиталом увеличилось с 23 до 24. Об этом сообщает FinClub.

Отмечается, что эти показатели в отчетности НБУ не обновлялись с 1 июля.

«По состоянию на 1 октября количество банков со 100% иностранным капиталом увеличилось до 24 в результате завершения процедуры выкупа мажоритарным акционером ПАО „Укрсоцбанк“ акций у миноритариев (процедура squeeze-out). После выкупа акций доля ABH Holdings S.A. (Люксембург) в „Укрсоцбанк“ выросла с 99,9104% до 100%», — сообщили в пресс-службе НБУ.

Общее же количество банков с иностранным капиталом увеличилось до 41 в результате покупки 30 августа компанией responAbility Participations AG 40,45% акций ПАО «Акционерный коммерческий банк «Львов» у акционера банка — компании ООО «Нью Прогресс Холдинг» (Украина).

«Акционерный коммерческий банк „Львов“ стал банком с участием иностранного капитала», — заявили в пресс-службе НБУ.

В НБУ подчеркнули, что комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем 23.06.2018 принял решение о согласовании компании responAbility Participations AG приобретение существенного участия в ПАО АКБ «Львов».

Напомним, в январе 2016 года ABH Holdings S.A. (ABHH, косвенно владеет 100% акций Альфа-Банка, Киев) и UniCredit Group объявили о подписании соглашения о передаче 99,8% акций «Укрсоцбанка» в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.