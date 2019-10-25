НБУ отозвал лицензию у «Укрсоцбанка»

Национальный банк отозвал лицензию и исключил «Укрсоцбанк» из госреестра банков — решение связано с присоединениям банка к «Альфа-Банку» по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс служба регулятора.

«Правопреемником активов и обязательств АО «Укрсоцбанк» с 15 октября 2019 стало АО «Альфа-Банк», — говорится в сообщении.

Разрешение на реорганизацию «Укрсоцбанка» Нацбанк предоставил 12 сентября.

В Нацбанке отметили, что согласно закону «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков» присоединение по упрощенной процедуре позволяет сократить срок процедуры в несколько раз — с 18 до трех-четырех месяцев.

Напомним, Национальный банк 12 сентября предоставил разрешение Альфа-Банку и Укрсоцбанку на реорганизацию путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.

В результате реорганизации Укрсоцбанк передаст по передаточному акту все свое имущество, права и обязанности правопреемнику — Альфа-Банку — и прекратит свое существование как юридическое лицо.

В конце октября 2016 года холдинговая компания ABH Holdings SA, владеющая «Альфа-Банком», и UniCredit Group объявили о завершении сделки по передаче 99,9% «Укрсоцбанка», актива UCG в Украине, в обмен на миноритарную долю владения в ABHH в размере 9,9%.

«Альфа-Банк» в Украине принадлежит «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.