Китай предложил Трампу возобновить торговые консультации

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил Вашингтону активизировать консультации по урегулированию торговых споров. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Делегации наших стран, занимающиеся рассмотрением торгово-экономических вопросов, должны активизировать взаимодействие ради создания проекта, приемлемого и для Китая, и для США», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин также выразил удовлетворение по поводу того, что многие американские предприятия примут участие в 1-й Китайской международной выставке импортных товаров, которая 5-10 ноября пройдет в Шанхае.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам.