Встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте во Флориде

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в марте в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида. С таким утверждением выступил в воскресенье портал Axios.

По сведениям его источников в правительстве США, советники главы государства ведут соответствующие дискуссии и называют Мар-а-Лаго в качестве наиболее вероятной площадки проведения саммита, который потенциально может положить конец торговой войне между Вашингтоном и Пекином. Вместе с тем, как отметили два источника издания, место проведения пока не утверждено. По данным еще одного представителя американской администрации, команда Трампа в качестве места проведения также рассматривает Пекин.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что дата и место новой встречи с Си Цзиньпином пока не определены, однако отметил, что она состоится не раньше 1 марта, когда истекает срок достижения торгового соглашения между двумя государствами. 1 февраля официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан сообщил, что Си Цзиньпин и Трамп заинтересованы в проведении двусторонних встреч, что делает возможным их организацию в ближайшем будущем.

В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к этому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.