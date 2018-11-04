Зарубежные кредиторы заработали на Украине рекордные 17% годовых

Украина полностью погасила 6-месячные еврооблигации номинальным объемом 725 млн долларов, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года. Об этом FinClub сообщили в Министерстве финансов.

«‪714,494 млн долларов было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов», — сообщили в Минфине 2 ноября.

Эти данные позволяют FinClub рассчитать доходность, полученную кредиторами.

Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября — 67 дней, а заплатила кредиторам — 21,75 млн долларов. В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.

В издании также объяснили, каким образом кредиторам удалось так много заработать за счет Украины.

Августовский выпуск евробондов был бридж-кредитом, взятым до момента получения иного внешнего финансирования: транша МВФ или выпуска евроооблигаций. Агентом этого размещения выступил банк Goldman Sachs Int., который также выступил соорганизатором октябрьского размещения: привлек для Минфина 500 млн долларов из общей суммы в 2 млрд долларов.

В Минфине подтвердили, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом 2 млрд долларов.

Августовский 6-месячный бонд выпускался Минфином с нулевым купоном, но размещался ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала — 692,744 млн долларов.

«Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты — с уплатой полного объема средств, 725 млн долларов», — говорилось в августовском отчете компании ICU.

Выплаченные кредиторам 714,49 млн долларов составляют 98,55% от номинала.

Украина разместила облигации на 2 млрд долларов (750 млн долларов под 9% и 1,25 млрд долларов под 9,75%) с датой их оплаты инвесторами 1 ноября. Уже 2 ноября в Минфине сообщили о погашении облигаций на 725 млн долларов. Учитывая срок пользования средствами кредиторов примерно в 67 дней и заплаченные им 21,75 млн долларов, это дает доходность в 17,1% годовых.