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Fitch не уверен, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» $2,6 млрд

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Fitch не уверен, что «Нафтогаз» получит от «Газпрома» $2,6 млрд

Fitch Ratings присвоил еврооблигациям «Нафтогаза Украины» рейтинг «В-». Объясняя причины этого решения, его эксперты указали, что при оценке финансового состояния компании не учитывали возможную выплату ей $2,56 млрд «Газпромом». Объяснили они это тем, что сроки исполнения решения Стокгольмского арбитража остаются неясными.

В рейтинговом агентстве указали, что «Газпром» решил обжаловать решение арбитража, а «Нафтогаз» пока ничего не получил, хотя пытался ускорить выплаты через несколько инстанций.

В Fitch Ratings указали, что «Газпром» по-прежнему зависит от «Нафтогаза Украины» в вопросе транзита газа в Европу, однако ситуация может измениться в случае завершения строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Напомним, что в феврале этого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. С учетом долга Киева «Газпром» должен был выплатить $2,56 млрд. В Москве с этим решением не согласились и пообещали обжаловать его в Апелляционном суде шведского округа Свеа.

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В начале сентября коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что из-за отказа «Газпрома» исполнить решение Стокгольмского арбитража, долг российской компании ежедневно увеличивается на $500 тыс.

Нафтогаз України, Газпром, Fitch Ratings
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