В МИД РФ подсчитали число введенных против России американских санкций

Вашингтон с 2011 года 62 раза ввел санкции против России, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.
«Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые ограничения с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что Россию невозможно «запугать ультиматумами», при этом выразив обеспокоенность за уровень профессионализма американских политиков.
Напомним, что в США 6 ноября прошли промежуточные выборы: была полностью переизбрана палата представителей и треть членов сената, также состоялись выборы губернаторов ряда штатов. По итогам выборов большинство в нижней палате парламента получили демократы, в верхней — республиканцы.
По мнению аналитиков BCS Global Markets, контроль демократов над палатой представителей может привести к усилению санкций против России, а также общему давлению на администрацию президента США Дональда Трампа в российском вопросе.
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