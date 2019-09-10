В Украине продолжает падать автопроизводство

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-августе 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, снизилось на 7% — до 4230 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

Согласно сообщению, за восемь месяцев этого года было собрано 3619 легковых автомобилей, что на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство грузовых автомобилей составило 80 единиц, что на 30% меньше результата годичной давности. Автобусное производство в Украине в январе-августе 2019 года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 531 штуку.

В августе на украинских заводах было произведено 668 единиц автотранспортной техники, что на 42% больше, чем годом ранее. Отмечается, что, как и в прошлом году, вся августовская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе «Еврокар». За отчетный месяц на «Еврокаре» собрали 553 машины, что на треть больше, чем в августе 2018 года.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) увеличился с 1 штуки до 34 штук.

В августе коммерческие автомобили изготавливали «Черкасский автобус» и «ЗАЗ» — 26 штук и 8 штук соответственно.

Августовское производство автобусов выросло на 45% — до 81 шт. При этом, больше автобусов, как и годом ранее, выпустил «Черкасский автобус» — 35 шт. На «Богдане» отчитались о 19 автобусах. Черниговский автозавод закончил месяц с показателем 16 автобусов. Часовоярский завод сделал 6 штук и 5 штук изготовили на ЗАЗе.

Напомним, что по данным ассоциации «Укравтопром», производство автотранспортных средств в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 23% — до 6616 единиц.