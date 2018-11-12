Иностранные инвесторы бегут с азиатских рынков

Иностранные инвесторы продавали азиатские акции в октябре из-за опасений по поводу замедления роста прибыли, повышения процентных ставок в США и напряженности в торговле между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters.

Данные региональных фондовых бирж показали, что зарубежные инвесторы в прошлом месяце продали акции Тайваня, Южной Кореи, Индии, Таиланда, Филиппин, Индонезии и Вьетнама в общей сложности на $14,54 млрд. Общий показатель был максимальным за 7 лет.

Наибольшим был отток с рынков акций Тайваня, Южной Кореи и Индии. Чистые продажи там в прошлом месяце составили примерно по $4 млрд или более.

Опасения по поводу экономического роста в регионе в прошлом месяце подчеркнул Международный валютный фонд, который снизил свой прогноз на следующий год, сославшись на торговые войны и ужесточение денежно-кредитной политики в некоторых странах.

В начале ноября президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, заключит торговую сделку с Китаем, но предупредил, что все же может ввести новые пошлины на китайские товары.

Тем временем данные Refinitiv свидетельствуют о том, что до сих пор 54% азиатских компаний не оправдали консенсус-прогнозов по прибыли за III квартал.

Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал в октябре более чем на 10%. С начала года индекс опустился на 17%, хотя с начала ноября он прибавил 2,6%.