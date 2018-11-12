Жители Кривого Рога самовольно запустили котельные

Жители города Кривой Рог самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе, который с наступлением холодов остался без тепла из-за накопившихся долгов за газ в прошлые годы.
Утром в помещение газораспределительной компании «Криворожгаз» ворвались люди с требованием начать немедленную поставку газа в котельные, сообщила пресс-секретарь компании Дарья Орлова. По ее словам, протестующий начали жечь шины возле здания предприятия и заблокировали доступ пожарным машинам. Одновременно на пяти из шести котельных в городе были сорваны пломбы, и начался несанкционированный отбор газа с целью выработки тепловой энергии.
В настоящее время протестующие препятствуют доступу бригад «Криворожгаза» на объекты газовой инфраструктуры. В компании подчеркнули, что эта ситуация создает угрозы технологической катастрофы в городе.
Кризис возник после того, как государственная компания «Криворожская теплоэлектроцентраль» не смогла договориться с компанией «Нафтогаз Украины» по вопросу погашения долгов за потребленный газ в прошлые периоды. В результате «Нафтогаз» прекратил поставки газа.
Еще одним «замерзающим» городом в Украине остается Смела в Черкасской области. Из-за многомилионных долгов за газ без тепла остались в том числе жилые дома и социальные объекты 80-тысячного города. Власти города готовятся ввести чрезвычайное положение.
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