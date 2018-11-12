Войти
Гройсман пообещал с 1 января запустить монетизацию субсидий
планы
Гройсман пообещал с 1 января запустить монетизацию субсидий
Порошенко рассказал, кто виноват в росте коммунальных тарифов
позиция
Порошенко рассказал, кто виноват в росте коммунальных тарифов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

конфликт
RSS

«Нафтогаз» винит в замерзающем Кривом Роге Фирташа

223
«Нафтогаз» винит в замерзающем Кривом Роге Фирташа

«Нафтогаз» обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге. Об этом говорится в сообщении на странице «Нафтогаз» в Facebook.

«Коболев и Нафтогаз никому не закручивают газ. Вентиль находится под контролем облгазов», — подчеркивается в посте.

«Условия, на которых Нафтогаз имеет право продать производителям тепла льготный газ, устанавливают Кабмин и Верховная рада. Более 1000 производителей тепла по всей стране эти условия спокойно выполняют, сезон начали вовремя и без скандалов, и у десятков миллионов их клиентов дома тепло», — отметила компания.

«Что касается АО „Криворожская теплоцентраль“, другой ТЭЦ в Кривом Роге, ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопрос следует задавать туда. Можно также включить в решение проблемы местные органы власти и Фонд государственного имущества Украины, как органа управления этой компании», — заявил «Нафтогаз».

«Пока требования закона не выполнены, Нафтогаз имеет ровно столько же оснований поставлять газ этом тепловикам, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке в произвольных условиях, если не хочет/не может работать с Нафтогазом на льготных», — предложил решение проблемы «Нафтогаз».

«Кстати, господин Фирташ имеет достаточно газа, чтобы не перекрывать поставки. Как минимум, он обеспечивает сырьем Сумыхимпром, но по какой-то причине не желает помочь жителям Кривого Рога. И это именно его облгаз перекрыл подачу газа», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Читайте также: Луценко считает, что украинцев просто «давит жаба»

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением «Криворожгаза», требуя включить отопление. Позже они самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе.

Нафтогаз України, Дмитрий Фирташ, Кривой Рог
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 ноября 2018
Воскресенье, 11 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016