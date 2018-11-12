«Нафтогаз» винит в замерзающем Кривом Роге Фирташа

«Нафтогаз» обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге. Об этом говорится в сообщении на странице «Нафтогаз» в Facebook.

«Коболев и Нафтогаз никому не закручивают газ. Вентиль находится под контролем облгазов», — подчеркивается в посте.

«Условия, на которых Нафтогаз имеет право продать производителям тепла льготный газ, устанавливают Кабмин и Верховная рада. Более 1000 производителей тепла по всей стране эти условия спокойно выполняют, сезон начали вовремя и без скандалов, и у десятков миллионов их клиентов дома тепло», — отметила компания.

«Что касается АО „Криворожская теплоцентраль“, другой ТЭЦ в Кривом Роге, ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопрос следует задавать туда. Можно также включить в решение проблемы местные органы власти и Фонд государственного имущества Украины, как органа управления этой компании», — заявил «Нафтогаз».

«Пока требования закона не выполнены, Нафтогаз имеет ровно столько же оснований поставлять газ этом тепловикам, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке в произвольных условиях, если не хочет/не может работать с Нафтогазом на льготных», — предложил решение проблемы «Нафтогаз».

«Кстати, господин Фирташ имеет достаточно газа, чтобы не перекрывать поставки. Как минимум, он обеспечивает сырьем Сумыхимпром, но по какой-то причине не желает помочь жителям Кривого Рога. И это именно его облгаз перекрыл подачу газа», — подчеркнули в «Нафтогазе».

12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением «Криворожгаза», требуя включить отопление. Позже они самовольно запустили городские котельные и начали отопительный сезон в городе.