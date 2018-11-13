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S&P не верит в серьезные санкции против России

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S&P не верит в серьезные санкции против России

Рейтинговое агентство S&P оценило вероятность расширения антироссийских санкций. Скорее всего, наиболее жесткие меры не будут приняты в нынешнем виде, а ограничения будут направлены против отдельных физлиц, компаний и банков, заявил на конференции S&P директор группы суверенных рейтингов агентства Карен Вартапетов, передает РБК.

«Россия, как нам кажется, в целом адаптируется к существующему санкционному фону, который в настоящее время, как нам кажется опять же, оказывает влияние на долгосрочный, потенциальный темп роста ВВП», — сказал Вартапетов. Однако начиная с августа повысился краткосрочный риск ужесточения санкций, напомнил он. Наличие макроэкономического шока, связанного с введением санкций, «необязательно означает давление на рейтинги, учитывая крайне высокую устойчивость российской экономики», подчеркнул эксперт.

Наиболее высока, по мнению S&P, вероятность введения новых санкций за применение химоружия (хотя все оценки носят «крайне условный» характер, отметил аналитик): «Однако сам закон, если его прочитать, формально не предусматривает каких-то серьезных ограничений. Они в основном связаны с некоторыми торговыми ограничениями, ограничениями на транспортные потоки, а также со снижением уровня дипломатических отношений. При этом в части макроэкономики, наверное, рисков не так много».

США ввели новые ограничения против России в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в августе — Вашингтон полностью запретил продажу российской стороне оружия, а также ввел запрет на американские госкредиты и экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США. Возможный второй раунд санкций включает, в частности, полный запрет на экспорт товаров из США (кроме продовольственных и сельскохозяйственных), полный запрет на импорт в США и запрет на воздушное сообщение с США для государственных авиаперевозчиков (то есть для «Аэрофлота»). Впрочем, президент США формально вправе отказаться от расширения ограничений (всех или части из них).

Наиболее жесткие меры, по словам Вартапетова, предусмотрены законопроектами DETER и DESKAA, которые включают санкции на новый суверенный долг и госбанки. «Нам кажется, что системный эффект этих законопроектов на макроэкономику, на российскую ситуацию может оказаться достаточно сильным, при этом негативный эффект будет испытывать не только российская экономика, но и международные инвесторы, которые инвестируют в российские финансовые активы, а также, если санкции будут введены на государственные банки, то возможно негативное влияние на последствия для экспортных операций в энергетической среде, что окажет негативное влияние на европейскую экономику», — подчеркнул аналитик.

«Именно поэтому нам кажется, что вероятность введения этих двух санкционных проектов в настоящий момент в текущей формулировке относительно [невысокая]», — добавил он.

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В начале года S&P повысило рейтинг России с «мусорного» уровня BB+ до инвестиционного BBB-. Сейчас у России два инвестиционных рейтинга (от S&P и Fitch) и один «мусорный» — от Moody’s.

Россия, S&P, санкции
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