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Китай и США в ближайшее время возобновят торговые переговоры

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Китай и США в ближайшее время возобновят торговые переговоры

Делегация Китая во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в скором времени может посетить США для переговоров по урегулированию торговых споров. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post со ссылкой на несколько источников, отмечая, что сроки поездки пока не согласованы.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

«В последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась», — констатировал китайский правительственный источник. Этому благоприятствовал состоявшийся две недели назад телефонный разговор между лидерами двух стран. Си Цзиньпин и Дональд Трамп договорились провести двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита Группы двадцати, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

Выступая накануне в Сингапуре, премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян выразил надежду на то, что стороны смогут сотрудничать и прийти к взаимоприемлемому компромиссу. «В торговой войне нет победителей», — подчеркнул он.

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С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин решит предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на сумму $267 млрд.

торговля, США, Китай
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